Попова: птичий грипп A не имеет пандемического потенциала

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Вирус птичьего гриппа A (H5N2), которым впервые заразился человек, не имеет пандемического потенциала. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Накануне ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека данным вирусом, который закончился летальным исходом. Им оказался 59-летний житель штата Мехико в Мексике. Как отмечали родственники погибшего мужчины, до появления острых симптомов он "был прикован к постели по другим причинам".

"Информация в ВОЗ поступила сегодня (6 июня. – Прим. ред.). Если бы это в самом деле был вирус с пандемическим потенциалом, за это время <...> количество людей в зоне риска уже было бы очень большое", – приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новая разновидность коронавируса и птичий грипп могут стать "болезнью Х", которая способна погубить миллионы человек, а новую пандемию могут вызвать искусственно разработанные вирусы. По его словам, возбудители болезней, о которых уже есть сведения, в том числе коронавирус и грипп, могут спровоцировать новую пандемию. Однако, по его словам, у людей уже есть иммунитет к вирусам, поэтому к катастрофе это не приведет.