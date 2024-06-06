ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2)

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), который закончился летальным исходом. Об этом сообщается на сайте организации.

Смертельный случай заражения был выявлен 23 мая этого года у 59-летнего жителя штата Мехико в Мексике. В материале уточняется, что у пациента не было контактов с домашней птицей или другими животными.

По словам родственников мужчины, до появления острых симптомов он "был прикован к постели по другим причинам". 17 апреля у него поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, тошнота, диарея и общее недомогание. Спустя неделю, 24 апреля, больной обратился за медпомощью и в тот же день скончался из-за осложнений состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком. Эта болезнь может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу.

До этого первый с 2020 года летальный случай заболевания чумой зафиксировали в американском штате Нью-Мексико.