NHK: в Японии фиксируют рекордное число заражений гемолитическим стрептококком

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В Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком. Эта болезнь может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, сообщает телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года по 5 мая в Японии зарегистрировали 801 случай заболевания. Это в 2,76 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Всего в прошлом году зафиксировали 941 случай заражения гемолитическим стрептококком, что было самым большим числом с начала подобных наблюдений.

По данным экспертов, чаще всего болезнь вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Специалисты пока не установили точные причины роста числа заражений. Однако эксперты указывают на увеличение случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.

Директор Национальной больницы префектуры Миэ Киеси Танигути заявил, что многие люди являются носителями этой бактерии, но ее проникновение через рану может привести к тяжелому прогрессирующему заболеванию. Он посоветовал принимать меры инфекционного контроля: мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами в случае травмы.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о риске появления нового вируса гриппа в мире из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Она подчеркнула, что лихорадки Эбола и Марбург усиливаются и распространяются в Африке на новых территориях. Также в некоторых странах зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц.