Около 1,1 тыс свиней уничтожат после выявления случаев африканской чумы в Японии – СМИ

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Около 1 100 свиней уничтожат на ферме в японской префектуре Тотиги после подтверждения пяти случаев заражения африканской чумой. Об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно информации, в радиусе 10 километров вокруг фермы присутствуют еще несколько хозяйств по разведению свиней, однако там у животных не выявили аномалии.

В частности, на данных фермах проводят вакцинацию свиней для предотвращения заражений, поэтому ограничений на перемещение и экспорт скота пока не введут.

Ранее геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Зараженными являются сосиски и колбасы, произведенные в конце августа – начале сентября прошлого года. Специалисты выявили геном вируса АЧС в филейской ветчине "Столичная" и колбасе "Докторская" от производителя "Вязанка", а также в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром", производящимися ООО "Владимирский стандарт".

До этого в управлении ветеринарии Калмыкии заявили, что вирус АЧС был выявлен в сосисках "Баварские" из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте. Наличие вируса было подтверждено исследованиями в отобранной пробе. В настоящее время на территории магазина с зараженными сосисками ввели карантин.

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