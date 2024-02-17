17 февраля, 08:52В мире
Около 1,1 тыс свиней уничтожат после выявления случаев африканской чумы в Японии – СМИ
Фото: depositphotos/dusanpetkovic
Около 1 100 свиней уничтожат на ферме в японской префектуре Тотиги после подтверждения пяти случаев заражения африканской чумой. Об этом сообщает телеканал NHK.
Согласно информации, в радиусе 10 километров вокруг фермы присутствуют еще несколько хозяйств по разведению свиней, однако там у животных не выявили аномалии.
В частности, на данных фермах проводят вакцинацию свиней для предотвращения заражений, поэтому ограничений на перемещение и экспорт скота пока не введут.
Ранее геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Зараженными являются сосиски и колбасы, произведенные в конце августа – начале сентября прошлого года. Специалисты выявили геном вируса АЧС в филейской ветчине "Столичная" и колбасе "Докторская" от производителя "Вязанка", а также в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром", производящимися ООО "Владимирский стандарт".
До этого в управлении ветеринарии Калмыкии заявили, что вирус АЧС был выявлен в сосисках "Баварские" из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте. Наличие вируса было подтверждено исследованиями в отобранной пробе. В настоящее время на территории магазина с зараженными сосисками ввели карантин.
Мясо может подорожать в московских магазинах из-за вспышки чумы африканских свиней
Читайте также
- Вирус чумы свиней выявили в субпродуктах в одном из магазинов на Кубани
- В России возобновлены внеплановые проверки бизнеса из-за вспышки АЧС – СМИ