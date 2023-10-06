Геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в ХМАО

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Геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), соответствующая информация появилась на сайтах администраций сельских поселений Хулимсунт (Березовский район), Солнечный (Сургутский район) и города Югорска.

"Согласно письму от ветслужбы Югры от 29 сентября..., в связи с неоднократными и многочисленными выявлениями продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней (АЧС), и поступающих в реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информируем вас о недопустимости скармливания пищевых отходов в корм животным (свиньям, диким кабанам) свиноводческой продукции ЗАО "Стародворские колбасы", – передает РИА Новости предупреждение от мэрии Солнечного.

В сообщении уточнили, что зараженными являются сосиски и колбасы, произведенные в конце августа – начале сентября. Специалисты выявили геном вируса АЧС в филейской ветчине "Столичная" и колбасе "Докторская" от производителя "Вязанка", а также в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром", производящимися ООО "Владимирский стандарт".

В свою очередь, администрации Югорска и поселка Хулимсунта со ссылкой на управление Россельхознадзора по Владимирской и Ивановской областям предупредили граждан о запрете давать пищевые отходы этой продукции в корм свиньям и диким кабанам.

В СМИ добавили, что африканская чума свиней считается особо опасным вирусным заболеванием свиней. АЧС не представляет опасности для человека, но от этого вируса может серьезно пострадать сельскохозяйственная отрасль. Распространение вируса можно остановить с помощью жестких карантинных мер.

Накануне в управлении ветеринарии Калмыкии заявили, что вирус АЧС был выявлен в сосисках "Баварские" из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте. Наличие вируса было подтверждено исследованиями в отобранной пробе. В настоящее время на территории магазина с зараженными сосисками ввели карантин.

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