Вирус АЧС выявили в сосисках "Баварские" из магазина в Калмыкии

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Вирус африканской чумы свиней был обнаружен в сосисках "Баварские" из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте, сообщается в телеграм-канале управление ветеринарии Калмыкии.

"По информации ведомства, в магазине в Элисте, который расположен в 9-м микрорайоне, на проверку были взяты сосиски Баварские, произведенные во Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе был выявлен геном вируса африканской чумы свиней", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на территории указанного магазина введен карантин.

В апреле этого года в России возобновили проверки производителей свинины из-за массовых случаев АЧС. На фоне ухудшения ситуации кабмином был разработан план по совершенствованию ветеринарной безопасности в РФ.

А в начале сентября вирус чумы свиней выявили в субпродуктах, которые продавались в магазине города Тимашевска в Краснодарском крае. Мясо в итоге уничтожили, а предприятие временно закрыли.



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