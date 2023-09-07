Вирусолог назвал четыре самых смертоносных вируса для человека

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Лидерами в списке самых смертоносных вирусов на планете стали ВИЧ, вирус лихорадки Денге, вирусы гепатитов и SARS-CoV2. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вирусолога, академика РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова.

Вирусолог на первое место поставил ВИЧ, который поражает клетки иммунной системы. По его словам, сейчас есть лишь два варианта, благодаря которым можно побороть болезнь, но они являются очень дорогостоящими.

При этом, как утверждает Нетесов, разработать вакцину против ВИЧ пока не получилось, несмотря на несколько попыток это совершить, так как вирус "ускользает от иммунного ответа".

После ВИЧ специалист поставил на второе место вирус лихорадки Денге, от которого пока тоже нет вакцины. Но, по его словам, сейчас есть несколько испытываемых препаратов, имеющих неплохой защитный эффект.

Он добавил, что постоянных очагов этой лихорадки в России пока нет.

"Комары Aedes aegypti и Aedes albipictus (тигровые комары) продолжают сами распространяться по странам тропиков и субтропиков и эту инфекцию разносить. Она раньше встречалась только в ограниченных областях тропического пояса, а сейчас разошлась по всему тропическому поясу и большей части субтропиков", – заявил Нетесов.

При этом вирусолог сообщил, что каждый год в мире выявляют до 40 миллионов заболевших лихорадкой Денге.

На третьем месте у вирусолога все вирусные гепатиты, а на четвертом – SARS-CoV2.

"В США в 2020 году он явился четвертой по значимости причиной смертности – после сердечно-сосудистых, раковых заболеваний, аварий и несчастных случаев. Да и у нас в России, по данным Демографического ежегодника Росстата 2021 года, смертность в 2020 году в сравнении с 2019-м возросла на целых 15%!" – добавил Нетесов.

Он отметил, что подобного роста смертности 20 лет назад не было.

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