В Воронеже подтвердили обнаружение мяса с сибирской язвой на рынке

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Россельхознадзор подтвердил, что мясо, обнаруженное на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже, заражено сибирской язвой. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

"В камерах хранения ООО УК "Торс" рынок "1 000 мелочей" в Воронеже специалистами управления было отобрано 14 проб от говядины и от продукции, находящейся на совместном хранении <...> в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы", – сказано в сообщении.

Как уточняет Россельхознадзор, пробы были направлены в белгородскую лабораторию "Федеральный центр охраны здоровья животных". После получения результатов ведомство потребовало приостановить реализацию, перемещение и вывоз животноводческой продукции с рынка. Также там запретили выдачу ветеринарных сопроводительных документов.

Отмечается, что мясо сожгли, проводятся мероприятия по дезинфекции.

О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе, где на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной случившегося было названо нарушение ветеринарных правил.

Об обнаружении второго очага заболевания в регионе сообщалось 23 августа. Источник распространения вируса обнаружили в холодильных камерах торговых рядов. В очаге до 23 октября этого года включительно будет действовать карантин.

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