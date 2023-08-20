Очаг сибирской язвы обнаружили под Воронежем

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Очаг сибирской язвы обнаружили в Панинском районе Воронежской области, сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на райадминистрацию.

Отмечается, что режим ЧС введен указом губернатора Воронежской области и распоряжением администрации Панинского муниципального района. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

В сообщении подчеркнули, что в районе ограничено посещение территории посторонними лицами. Также запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против заболевания животных, вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

Добавляется, что областные структуры вместе с администрацией провели мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания. Помимо этого, установлены границы очага.

В конце июня вспышка сибирской язвы произошла в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы после контакта мужчины с домашним скотом без вакцинации. На фоне произошедшего в районе ввели режим ЧС.

Минздрав Тувы 1 августа сообщил о выписке с амбулаторного лечения последнего пациента, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления.

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