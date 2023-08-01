Минздрав Тувы сообщил о выздоровлении ранее заразившихся сибирской язвой пациентов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пять пациентов, ранее заболевших в Туве сибирской язвой, выздоровели. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Выписан с амбулаторного лечения последний пациент, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления", – говорится в сообщении.

Вспышка сибирской язвы произошла в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы после контакта мужчины с домашним скотом без вакцинации. В домашнем хозяйстве содержались порядка 100 животных без необходимых прививок. На фоне произошедшего в районе ввели режим ЧС.

В результате с сибирской язвой были госпитализированы пять человек. Четверо из них самостоятельно приняли решение покинуть медучреждение и перейти на амбулаторное лечение.



"Актуальный репортаж": Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в РФ