В Роспотребнадзоре оценили риски заражения менингококковой инфекцией через посылки

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Риски заражения менингококковой инфекцией для людей, которые получили посылки из распределительных центров Ozon, отсутствуют. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в распределительном центре проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Так, обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, а также проводится обеззараживание воздуха.

В свою очередь, в Ozon подтвердили РИА Новости случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников склада.

"На складе Ozon в Кольцово (Свердловская область) выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Все заболевшие – сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

Ведомство усилило дезинфекцию помещений, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных. Сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. В настоящее время вакцинированы свыше 60 человек.

В общей сложности на 5 июля зафиксировано семь случаев менингококковой инфекции.

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