Роспотребнадзор оценил риски для РФ после сообщений о чуме в Монголии

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Благодаря эффективной профилактической кампании на территории РФ не фиксировали случаи заражения человека чумой с 2017 года. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию из СМИ об активизации природных очагов этого недуга в Монголии.

"Специалисты службы регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты каждый год проводят учения по повышению уровня бдительности работников медучреждений к выявлению случаев заражения человека чумой. Ведомство проводит с населением информационную и просветительскую деятельность.

Однако, продолжили в Роспотребнадзоре, в мире такой недуг все еще остается актуальным вызовом. По данным экспертов, эпидемиологическое неблагополучие по чуме фиксируется на территории Конго, Мадагаскара, Монголии и еще некоторых стран.

Ведомство также сотрудничает с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Ситуация по чуме находится на постоянном контроле службы.

Ранее сообщалось, что в Чувашии выявили два случая сибирской язвы. По словам глава региона Олега Николаева, жизни инфицированных ничего не угрожает. Заболевших госпитализировали с лабораторно подтвержденным диагнозом.

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