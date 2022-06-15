Иммунолог рассказал, стоит ли россиянам бояться вспышки чумы

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 назвал маловероятной вспышку чумы в России.

Ранее в РФ из-за потенциального риска завоза чумы были введены дополнительные меры реагирования. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, ведомство рекомендует региональным властям подготовиться к мероприятиям для недопущения завоза инфекции.

Владимир Болибок пояснил, что чума – это природно-очаговое инфекционное заболевание, которое циркулирует среди грызунов. Суслики, тушканчики, мыши и крысы способны переносить и передавать его человеку. Очаги чумы возникают как в России, так и за рубежом, например в странах Центральной Азии, где есть полупустыни и степи, отмечает эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Каждое лето это все обостряется. Грызуны начинают размножаться, начинается миграция этих грызунов. В связи с этим каждый летний сезон усиливается противочумная настороженность.

По словам врача, существуют специальные противочумные станции, которые следят за грызунами и вовремя отлавливают отдельных особей. Они отслеживают, является ли зверек носителем чумы или нет, и подают сигнал в вышестоящие органы Роспотребнадзора, чтобы те имели возможность вовремя принять меры, объясняет эксперт.

Поскольку система эпидемиологического надзора в России функционирует нормально, никакой угрозы вспышки чумы в стране нет, считает Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Пока никакой угрозы нет. Я полагаю, что просто обновили сезонный приказ, который каждый год бывает.

Ранее сообщалось, что патоген чумы до сих пор переносится грызунами в Тыве, а также Алтайском крае. По словам доктора биологических наук Валентина Рыльникова, для людей представляют опасность отходы жизнедеятельности крыс. Они могут вызывать холеру, геморрагическую лихорадку и прочие недуги.

