Биолог рассказал, в каких регионах РФ грызуны переносят патоген чумы

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Доктор биологических наук Валентин Рыльников рассказал, что в Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что крысиные отходы жизнедеятельности представляют опасность для человека, так как могут вызвать геморрагическую лихорадку, холеру и другие заболевания.

"Конечно опасны, они (отходы. – Прим. ред.) выделяют во внешнюю среду микроорганизмы, среди которых есть и опасные для человека патогены, такие как псевдотуберкулез, геморрагическая лихорадка, холера и многие другие", – пояснил Рыльников.

Биолог отметил, что бороться с этим явлением можно с помощью уборки, которую стоит делать в респираторе. Для мытья поверхностей нужно использовать дезинфицирующие средства, добавил эксперт.

Ранее специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая напомнила, что мыши являются переносчиками опасной болезни. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или мышиной лихорадке, пояснила специалист. Переносчиками инфекции являются рыжая полевка, полевая мышь, разные виды серой полевки, крысы, домовая мышь.

По словам эксперта, чаще всего люди заражаются мышиной лихорадкой в лесу и на садовых участках, поэтому максимальное количество заболевших регистрируется во время дачного сезона.

