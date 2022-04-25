Эксперт оценил возможность перехода "Омикрона" от мыши к человеку

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Гипотеза о появлении подвидов "Омикрон"-штамма коронавируса BA.1 и BA.2 в организме мышей нуждается в дополнительном исследовании, такой сценарий их образования нельзя исключать, заявил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Чтобы говорить в конкретном случае про "Омикрон", нужны дополнительные исследования, но такую возможность исключать нельзя. Это не является чем-то необычным", – приводит его слова ТАСС.
Семенов отметил, что ученым хорошо известна способность вируса к преодолению межвидовых барьеров. Он пояснил, что каждый подобный переход несет определенную угрозу, поскольку сопровождается мутационными заменами. По оценке Семенова, "Омикрон" вполне мог мутировать из обычного SARS-CoV-2, который сначала передался от человека к кошке, от нее – к мыши, а затем снова перешел к человеку.
"Мы знаем, что коронавирус любит и умеет мутировать, делает это достаточно легко", – сказал ученый.
Семенов обратил внимание и на то, что межвидовой переход вирусов происходит достаточно редко, однако если это случилось один раз, то вероятность повторения данного процесса существенно возрастает. По его словам, вирус гриппа довольно часто переходит от птиц к людям и наоборот.
"Если мы говорим о коронавирусной инфекции, то действительно взаимодействие между кошачьими и человеком в плане перехода вируса отмечалось неоднократно. Даже еще в начале пандемии были наблюдения, когда вирус заражал не только кошек, живущих рядом с человеком", – пояснил специалист.
Переход вируса от кошек к грызунам также возможен, отметил Семенов. По словам ученого, способность коронавируса преодолевать человеческий мембранный белок ACE2, переходя к животным, может обеспечить его выживаемость на длинной дистанции.
"Это еще один аргумент в пользу того, что новая коронавирусная инфекция останется с нами надолго. Если человечество будет приспосабливаться к вирусу выработкой коллективного иммунитета, то вирус будет уходить в свой зоонозный резервуар и при каждом удобном случае возвращаться к людям", – заключил специалист.
Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.
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