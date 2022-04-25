Лор назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19

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Переболевшие COVID-19 и жалующиеся на трудности с обонянием часто не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними на всю жизнь. Об этом Ura.ru сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях, но так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии (измерение остроты обоняния. – Прим. ред.). Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга. Но многие не хотят заморачиваться", – отметил эксперт.
Врач уточнил, что существует некий компонент на уровне головного мозга, он называется сенсоневральный. И в этом случае, по словам специалиста, страдают обонятельные луковицы и доля мозга, отвечающая за обоняние. Таким образом, обонятельные рецепторы функционируют полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи.
"Коронавирус очень нейротропный, и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно", – пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что оперативное лечение последствий COVID-19 даст шанс восстановить обоняние. По словам отоларинголога, при обращении пациента к лор-врачу специалист смотрит состояние полости носа и пазух и назначает необходимое лечение.
"Дальше доктор назначает дыхательную гимнастику и ароматерапию. Это то, что будет запускать обонятельные рецепторы. Помимо этого, доктор назначает спрей для носа, как правило, это кортикостероидный гормональный спрей, который обладает очень мощным противоотечным и противовоспалительным действием", – пояснил Зайцев.
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