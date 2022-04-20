Эксперт предупредил о появлении психологических проблем после коронавируса

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Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
По словам психиатра, некоторые пациенты через несколько месяцев столкнулись с излишней тревожностью, признаками расстройства личности, нарушениями сна, а также с ухудшением памяти. Эксперт пояснил, что это особенно характерно для тех, кто болел в более тяжелой форме.
Костюк посоветовал даже спустя несколько месяцев после выздоровления внимательно следить за здоровьем, в том числе психическим. При необходимости следует проконсультироваться со специалистом.
Ранее руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина рассказала, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона. По ее словам, предпосылки для заболевания могли быть сформированы в течение нескольких последних лет, когда зрел дегенеративный процесс на протяжении 15–10 лет.
Эксперты уточняют, что к основным симптомам болезни Паркинсона относят ухудшение движения рук и ног, мелкой моторики, а также тремор. Помимо этого, выраженными симптомами могут быть психические расстройства, синдром, при котором пациент не узнает своих близких и считает, что их подменили, шопингомания и гэмблинг.
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