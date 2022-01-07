Китайские ученые высказали предположение о происхождении "Омикрона"

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Исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. Об этом сообщает Journal of Genetics and Genomics.

По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.

Ранее первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области. Новый вариант COVID-19 обнаружили у 28-летней девушки. Состояние заболевшей оценивается как средней степени тяжести. У нее поражено 25% легких.