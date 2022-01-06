Первые случаи заражения "Омикрон"-штаммом выявили в Казахстане

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Новый штамм COVID-19 "Омикрон" впервые выявили на территории Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

"По результатам исследования лаборатории молекулярно-генетических исследований Национального центра экспертизы в Нур-Султане, из 96 положительных образцов в восьми обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон", – уточнили в ведомстве.

Из выявленных положительных результатов – семь в Алма-Ате и один в столице.

Кроме того, 71% образцов приходится на "Дельта"-штамм, 16% – "Дельта плюс".

В министерстве здравоохранения напомнили, чтобы уменьшить риск распространения инфекции следует соблюдать все необходимые меры: масочный режим, социальная дистанция, гигиена рук и проветривание помещений.

Ранее первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области. Новый вариант COVID-19 обнаружили у 28-летней девушки. Состояние заболевшей оценивается как средней степени тяжести. У нее поражено 25% легких.