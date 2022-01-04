Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции – СМИ

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Медики из французского Марселя обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом сообщает австрийская газета Heute.

По информации издания, неизвестный штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. В частности, тесты показали у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций".

"После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, двенадцать человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестным вариантом. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда", – говорится в публикации.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. Газета ссылается также на исследование ученых, в котором указано, что в новом варианте коронавируса выявлено 46 мутаций. По информации издания, уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Она предположила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" потенциально может усугубить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. Голикова добавила, что оценить влияние данного варианта SARS-CoV-2 пока нельзя, так как под наблюдением врачей находятся только 16 человек, инфицированных им.