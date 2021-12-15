Ученые выяснили, что "Омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее "Дельты"

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Ученые из Гонконга выяснили, что "Омикрон"-штамм коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует человека и размножается в бронхах, чем разновидность "Дельта". Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов медицинского факультета LKS Гонконгского университета, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ученые установили, как новый штамм коронавируса заражает дыхательные пути человека. Проведенный анализ показал, что "Омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем "Дельта"-штамм или исходный вариант коронавируса, поскольку скорость его размножения в бронхах в 70 раз выше.

Исследование показало, что при заражении "Омикрон"-штаммом инфекция размещается в легких ниже. Это может свидетельствовать о том, что болезнь будет протекать в более легкой форме.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

