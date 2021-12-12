"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 63 странах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты пока не выяснили, с чем связана быстрая скорость распространения данного варианта вируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

