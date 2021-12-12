Синоптик рассказал о редкой изморози в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве образовалась редкая для Центральной России изморось. Об этом написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в столице установилась температура –13 градусов, высокая влажность воздуха 90% и слабый ветер скоростью 1 метр в секунду. В этих условиях и образовалась редкая изморось, которая бывает в Центральной России не чаще 1–2 раз в месяц.

"Изморозь – это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах), образующиеся в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлажденного тумана (дымки) при температуре воздуха ниже –10 градусов", – написал Тишковец.



По его словам, чаще всего отложение происходит в течение нескольких часов ночью и утром. Днем же изморозь постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей.

Тишковец также предупредил, что изморозь хоть и красивое, но опасное явление. Слои первой изморози не превышают по толщине 1 сантиметр, однако кристаллы могут нарастать бахрому до одного метра. Такие последствия могут быть плачевными для деревьев или линий электропередач.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в Москве ожидается снежная и теплая погода. По ее словам, обеспечивающий солнечной и морозной погодой антициклон движется на восток. Из-за этого в столичном регионе будет понижаться давление, и увеличиваться облачность.

