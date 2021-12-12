Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На предстоящей неделе в Москве ожидается снежная и теплая погода. Об этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT.
По ее словам, обеспечивающий солнечной и морозной погодой антициклон движется на восток. Из-за этого в столичном регионе будет понижаться давление, и увеличиваться облачность.
"В ночь на понедельник начнется небольшой снежок. Завтра снега в Москве будет больше. Может выпасть от 2 до 4 сантиметров снега, и высота снежного покрова увеличится", – рассказала Позднякова.
Она отметила, что и температуры в столице станут значительно выше. В частности, в ночь на понедельник ожидается –2…–4 градуса, а днем – –1…–3 градуса.
"В ночь на вторник небольшой снежок еще сохранится, а вот день будет без осадков. Температура в течение суток –1…–3 градуса в столице, а по области не ниже –6 градусов. В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков", – добавила Позднякова.
При этом эксперт подчеркнула, что с четверга ожидается оттепель, а температура будет выше климатической нормы примерно на пять градусов.
Ранее сообщалось, что с начала декабря в Москве выпало 26 сантиметров снега. Работа по очистке улиц продолжается. Отмечается, что помехой для проведения работ по очистке городских улицы от снега для специалистов не становятся и январские морозы, пришедшие на смену крупным снегопадам.
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