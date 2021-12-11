Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала декабря в Москве выпало 26 сантиметров снега. Работа по очистке улиц продолжается. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что помехой для проведения работ по очистке городских улицы от снега для специалистов не становятся и январские морозы, пришедшие на смену крупным снегопадам.

"Для наших сотрудников холода не помеха: повсеместно продолжаются работы по очистке от снега пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий, парковочных мест и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны", – говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что собранный снег в дальнейшем вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве – 56.

В ведомстве добавили, что сейчас на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Водителей призывают быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщал, что ночь с 10 на 11 декабря стала самой холодной в столице с начала зимы.

Москва и Подмосковье продолжают оставаться под влиянием арктического антициклона, из-за которого температура воздуха держится на 10–11 градусов ниже климатической нормы.

До 11:00 воскресенья, 12 декабря, в столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.

