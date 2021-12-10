Синоптики предупредили москвичей о гололедице в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Из-за гололедицы в столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение о гололедице в Москве и области действовало до 02:00 воскресенья. Теперь его продлили до 11:00 того же дня.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в столичный регион придет оттепель, ожидается повышение температуры до +4 градусов.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха днем четверга, 16 декабря, будет составлять от -1 до +4 градусов. Он уточнил, что ожидается облачная погода, однако сильных осадков не прогнозируется.