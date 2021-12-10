Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Подмосковье из-за гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение о гололедице действовало в Москве и Подмосковье до 12:00 субботы, 11 декабря. Теперь его продлили до 02:00 воскресенья, 12 декабря.

Ранее стало известно, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне. Столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1.

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.