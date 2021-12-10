Синоптик рассказал, когда мороз в Москве сменится оттепелью

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В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.

"В воскресенье начнется повышение температуры. <...> Днем будет 2–4 градуса мороза. В понедельник и вторник температура будет продолжать повышаться. Ко вторнику будет устремление к нулю, то есть можно говорить о вероятности оттепели", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев предупредил, что в начале зимы на крышах домов могут появиться опасные сосульки.

По его словам, чаще всего они образуются в феврале и марте, однако бывают и исключения. Главные факторы для их появления – это наличие снега на крышах и перепады температуры.

Синоптик объяснил, что в ноябре и декабре они образуются, потому что кровли домов теплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку.