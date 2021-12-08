Метеоролог рассказала, как долго в Москве продлятся мурманские морозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов



Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что мурманские морозы в столице продлятся до конца недели.

Ранее портал "Метеоновости" сообщил, что на Москву надвигается похолодание, сравнимое с погодой в Мурманске в январе. В последние два рабочих дня недели, 9 и 10 декабря, столбики термометров днем покажут 9–11 градусов мороза. Ночью же температура опустится до 15–16 градусов ниже нуля, добавили синоптики.

По словам метеоролога, в эти дни будет происходить арктическое вторжение. "Антициклон опускается с Кольского полуострова на Ярославскую, Костромскую области, и мы будем находиться под его влиянием, то есть морозы у нас будут довольно крепкими. То есть температура воздуха в Москве будет ниже нормы градусов на 8", – поясняет метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Мы ожидаем, что морозы такой интенсивности, которые мы будем наблюдать до конца недели практически, у нас надолго не задержатся. Начиная с понедельника постепенно начнет поступать теплый воздух, а температура будет повышаться.

Несмотря на потепление, температура в столице останется ниже нуля, так что существенных оттепелей не прогнозируется, добавила Позднякова.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев предупредил москвичей об образовании опасных сосулек в декабре. По словам синоптика, чаще всего они образуются в феврале и марте, однако бывают и исключения. Главные факторы для их появления – это наличие снега на крышах домов и перепады температуры. В ноябре – декабре сосульки образуются, потому что кровли домов теплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз.

