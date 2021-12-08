В Гидрометцентре рассказали об образовании опасных сосулек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
В начале зимы на крышах домов могут появиться опасные сосульки, сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев в интервью радио Sputnik.
По его словам, чаще всего они образуются в феврале и марте, однако бывают и исключения. Главные факторы для их появления – это наличие снега на крышах домов и перепады температуры.
В ноябре – декабре они образуются, потому что кровли домов теплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку.
Синоптик напомнил, что опасность несут все крупные сосульки, так как они могут оторваться и упасть вниз. Для того чтобы избежать образования больших сосулек, метеоролог советует вовремя чистить крыши.
Ранее сообщалось, что на Москву надвигается климат, присущий Мурманску в январе. В среду в городе еще продолжится снег, а температура будет не ниже -1 градуса. В последние два рабочих дня недели, 9 и 10 декабря, столбики термометров днем покажут 9–11 градусов мороза. Ночью же температура опустится до 15–16 градусов ниже нуля.
Осадки при этом прекратятся, а небо прояснится. К норме показания термометров начнут возвращаться только в самом конце недели.
Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, за 7 декабря в Тушине выпало 7 миллиметров осадков, на ВДНХ – 8 миллиметров, а на Балчуге – 10 миллиметров.
Синоптик подчеркнул, что это еще не окончательные результаты. Итоги мощного снегопада будут подведены позднее.
Пришедший в столицу снегопад побил рекорд 1949 года
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