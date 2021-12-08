Синоптик перечислил регионы, которые окажутся в эпицентре аномального холода

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В ближайшие дни в эпицентре аномального холода окажутся четыре российских региона – Архангельская и Магаданская области, Чукотка и Карелия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До конца рабочей недели там температура будет ниже нормы на 7–11 градусов. В Архангельской области прогнозируется 20–21 градуса мороза, в Карелии – 18–23 градуса мороза", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Магаданской области прогнозируется –48...–49 градусов. По словам Вильфанда, в этом регионе температура будет ниже нормы на 7–11 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москву придут морозы до 17 градусов, пик похолодания в столичном регионе придется на конец рабочей недели.
Дальнейшему усилению морозов поспособствует скандинавский антициклон, который придет в столичный регион с северо-запада. В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве похолодает уже до –10, однако на следующий день температура опустится еще ниже.
Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года
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