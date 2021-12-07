Москвичей предупредили о морозах до -17 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На смену сильным снегопадам в Москву придут морозы до -17 градусов, пик похолодания в столичном регионе придется на конец рабочей недели. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Небольшой снег в столице продолжится, итоги подводить пока рано. При этом в ночь на среду начнется похолодание, и уже к вечеру среды в тылу циклона температура воздуха опустится с сегодняшних околонулевых значений до -7...-9 градусов", – говорится в сообщении.
Дальнейшему усилению морозов поспособствует скандинавский антициклон, который придет в столичный регион с северо-запада. В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве похолодает уже до -10, однако на следующий день температура опустится еще ниже.
"Апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до -15...-17 градусов, а по области – до -20. Примерно такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу", – отмечают синоптики.
По их прогнозу, в воскресенье в регионе значительно потеплеет: днем 12 декабря столбики термометров поднимутся до -2...-4 градусов. В понедельник температура может повыситься еще немного, при этом местами ожидается снег.
По данным руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в течение недели в Москве будут наблюдаться метеокачели. Он отметил, что с похолоданием начнется ослабление снегопадов, которые сойдут на нет к 10 декабря. Варакин отметил, что снег прогнозируется и в выходные, но в меньших количествах.
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