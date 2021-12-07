Прошедший ноябрь вошел в пятерку самых теплых за время измерений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ноябрь 2021 года стал пятым среди самых теплых на планете за историю наблюдений. Об этом сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service на своей странице в Twitter.

"Глобальная средняя температура ноября 2021 года была лишь на 0,2 градуса холоднее, чем в рекордно теплом ноябре 2020 года. Температура в Европе в целом была близка к своему среднему значению за 1991–2020 годы", – говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что рекорды тепла были зафиксированы в этом месяце в Ирландии, Великобритании и на юге Скандинавии.

Ранее сообщалось, что октябрь текущего года в Москве стал самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года. Средняя температура воздуха в этом месяце в столице составила 6,4 градуса тепла, что примерно на полградуса выше положенных по климату значений.

Сентябрь текущего года был признан пятым по дождливости среди показателей XXI века. За первый осенний месяц года в Москве выпало 84,8 миллиметра осадков, что равно 131% от месячной нормы.

