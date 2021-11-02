Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прошедший октябрь в Москве стал самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".
"Ушедший в историю октябрь 2021 года в Москве будет записан в метеорологические летописи как близкий по своим температурным характеристикам к климатической норме. Средняя температура воздуха в этом месяце в столице составила 6,4 градуса тепла, что примерно на полградуса выше положенных по климату значений", – говорится в сообщении.
При этом октябрь был далек от нормы по количеству выпавших осадков. Всего за месяц в городе выпал 41 миллиметр влаги, это около 60% от положенного.
"Большей частью осадки выпадали в виде дождя (12 дней), а 20 октября наблюдался первый снег", – уточняется в сообщении.
В центре погоды отметили, что температурных рекордов также зафиксировано не было. Их диапазон составил от -2,7 градуса (25 октября) до +13,8 градуса (13 октября).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе на всей территории России температура превысит норму на 4–12 градусов. Двузначные аномалии ожидаются в пятницу и субботу в Москве, Владимирской и Рязанской областях.
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