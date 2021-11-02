Синоптик рассказал об аномально теплой погоде на территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На этой неделе на всей территории России температура превысит норму на 4–12 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, двузначные аномалии ожидаются в пятницу и субботу в Москве, Владимирской и Рязанской областях.
"Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Он отметил, что на 90% территории РФ температура превысит норму на четыре градуса.
В столице, заметил Вильфанд, самыми теплыми днями окажутся четверг и пятница. Теплый воздух придет в Москву с востока Средиземноморья.
Ранее эколог объяснил причины появления густого тумана в Москве. По его словам, атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями и температурой из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, намного сильнее, чем в жаркую погоду летом.
Жители столицы поделились кадрами густого тумана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: