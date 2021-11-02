Синоптик рассказал об аномально теплой погоде на территории России

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На этой неделе на всей территории России температура превысит норму на 4–12 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, двузначные аномалии ожидаются в пятницу и субботу в Москве, Владимирской и Рязанской областях.

"Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он отметил, что на 90% территории РФ температура превысит норму на четыре градуса.

В столице, заметил Вильфанд, самыми теплыми днями окажутся четверг и пятница. Теплый воздух придет в Москву с востока Средиземноморья.

Ранее эколог объяснил причины появления густого тумана в Москве. По его словам, атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями и температурой из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, намного сильнее, чем в жаркую погоду летом.

