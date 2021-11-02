В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Опасная погода прогнозируется в некоторых российских регионах в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
В частности, на Алтае ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Кроме того, в южных и центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный снег и ветер до 23 метров в секунду.
"В Хакасии будет сильный снег, ветер в горах до 25 метров в секунду", – продолжил Вильфанд.
Кроме того, снегопады и гололед ожидаются в Челябинской, Новосибирской и Томской областях.
"В Челябинской области очень неблагоприятная ситуация ожидается – дождь, переходящий в мокрый снег, затем в снег, а еще и гололед. В Новосибирской, Томской областях ночью будет снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые явления. Очень неблагоприятно", – сообщил специалист.
Мокрый снег и гололед также прогнозируются в Кемеровской области. При этом в Краснодарском крае пройдут сильные дожди и грозы.
Ранее стало известно, как долго продлится период аномального тепла в Москве. По прогнозу Вильфанда, температура воздуха будет выше нормы на 5 градусов, а в отдельные дни – на 9–10 градусов.
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