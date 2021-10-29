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Москва 24

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Общество

03:41

Россиянам рассказали, какой будет погода в ноябре

общество погода регионы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ноябре температура на большей части России будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии", – приводит слова синоптика РИА Новости.

В Красноярском крае, Хакасии, на Камчатке и Чукотке, а также в Иркутской, Томской и Кемеровской областях температура воздуха будет около нормы, добавил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также добавил, что на 90% территории России осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

Ранее Вильфанд рассказал, что в центре европейской части России до среды, 3 ноября, будет наблюдаться температурная аномалия в семь градусов выше нормы, вероятнее всего, такая погода сохранится и далее.

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