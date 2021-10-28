Синоптик пообещал москвичам взрывной рост температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве и Подмосковье до конца месяца ожидается теплая погода – до +11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня ожидается взрывной рост температуры: с утренних +6 до +9...+11 градусов тепла в Москве и +6...+11 градусов – в Подмосковье, что, конечно же, на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетней норме последних дней октября", – приводит слова специалиста ТАСС.
Синоптик добавил, что в четверг ожидаются дожди, на смену которым придет комфортная погода.
"Довольно длительный период нас ждет солнечной и очень комфортной погоды для этого времени года, с солнцем, с отсутствием осадков и с таким приличным теплом – деньков так на пять", – отметил Тишковец.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первые пять дней ноября. В городе, по ее словам, пройдут дожди, осадки не ожидаются лишь 1-го и 2-го числа последнего осеннего месяца.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 октября
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