Москвичам рассказали, когда в город вернется теплая и солнечная погода

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В Москве и Подмосковье теплая и солнечная погода ожидается в конце октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Конец октября – начало ноября в Москве и области будут теплыми, температура на 3–4 градуса выше нормы, будет много солнца, что особенно приятно в этот период, который обычно бывает прохладным и облачным", – рассказал Вильфанд.

По его словам, постепенное потепление начнется со среды. Так, в ночные часы прогнозируется +1...+3, в дневные часы – до +6...+8. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вильфанд отметил, что потепление в ближайшие дни обусловлено движением воздушных масс с Атлантики, они принесут тепло, но и небольшие осадки. Наиболее сильный дождь ожидается в четверг, воздух прогреется до +8...+10 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начало ноября в столице будет теплым. По словам Поздняковой, в последние дни октября – 30-го и 31-го числа – погоду в Москве будет определять антициклон.

Специалист отметила, что погода, которая установится в столице в конце октября, больше характерна для начала месяца. По прогнозам Поздняковой, в первые дни ноября тепло в Москве сохранится.

