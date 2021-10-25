Москвичам пообещали до 13 градусов тепла в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что начало ноября в столице будет теплым.

Ранее синоптики сообщили, что ночь на 25 октября стала самой холодной в городе с начала осени. Температура воздуха опустилась до -2,4 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован метеорологами 9 октября: -1,4 градуса.

По словам Поздняковой, в последние дни октября – 30-го и 31-го числа – погоду в Москве будет определять антициклон. "У нас при перемене облачности осадков не ожидается, дни будут довольно теплыми, комфортными. Ветер стихнет, минимальная температура будет в пределах + 3...+8. Дневная температура – +8...+13 градусов", – сказала метеоролог.

Специалист добавила, что погода, которая установится в столице в конце октября, больше характерна для начала месяца. По прогнозам Поздняковой, в первые дни ноября тепло в Москве сохранится.





Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы В первых числах ноября у нас сохранится температура воздуха выше климатической нормы. Пока что расчеты показывают, что понижение температуры произойдет наиболее вероятно где-то в середине следующей недели – после 4 ноября.

Синоптик уточнила, что существенных осадков в эти дни не ожидается. "Только 3-го числа, наверное, у нас возможны наиболее значимые осадки. И то они будут в виде дождя. Пока что снега в прогнозе и в расчетах не видно", – заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах уже выпал снег. По словам специалиста, под белым покровом находится практически вся азиатская часть страны. Снег также выпал на Урале и в Сибири – заморозки уже прошли в Пермском крае и Тюменской области. Кроме того, около 5 сантиметров снега выпало в Карелии, Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми.