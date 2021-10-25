Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Ночь на понедельник, 25 октября, в столице стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до -2,4 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.
"Это пока самая холодная ночь с начала осени в Москве. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 9 октября: -1,4 градуса", – заявили в метеобюро.
Там отметили, что такие данные зафиксировали специалисты метеостанции ВДНХ в 06:00.
По данным синоптиков, днем в понедельник температура воздуха в столице составит +2...+4 градуса. Осадков не ожидается, однако порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в понедельник утром, 25 октября, в столичном регионе ожидается гололедица. По его словам, осадки, выпавшие в виде дождя и мокрого снега, подмерзнут.
Температура воздуха будет около нуля градусов, поэтому при выходе из дома необходимо соблюдать осторожность.
Ночь на 25 октября в Москве стала самой холодной с начала осени
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