Синоптик рассказал москвичам, каким будет конец октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Финал октября в Москве будет солнечным и теплым, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник будет повышенное атмосферное давление, но при этом солнечная погода без осадков.
"Ночью похолодает до 0…–5 градусов, днем, наоборот, 0…+5 градусов, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах появится первый серьезный ледяной панцирь", – цитирует Тишковца РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник. Ночью ожидается около 0 градусов, а днем температура поднимется до +4…+9 градусов. При этом подует теплый ветер.
"В среду с северо-запада подойдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусных облаков, после полудня переходящих в дождевое состояние. Осадков выпадет немного – не более 2–3 миллиметров. Ночная температура –1…+4 градусов, днем +3…+8 градусов", – сказал Тишковец.
Эксперт рассказал, что самым ненастным днем станет четверг. За день выпадет до 4–5 миллиметров осадков. Ночью будет 0…+5 градусов, а днем +6…+11 градусов.
В пятницу и выходные, по словам Тишковца, будут теплые солнечные дни.
"Ночами будет +1…+6 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов, что на 5 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября", – пояснил эксперт.
Тишковец заключил, что такая же погода будет и в начале ноября.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до вечера.
Эксперты рассказали, когда автомобилистам необходимо менять резину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: