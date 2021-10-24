Синоптик рассказал москвичам, каким будет конец октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финал октября в Москве будет солнечным и теплым, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник будет повышенное атмосферное давление, но при этом солнечная погода без осадков.

"Ночью похолодает до 0…–5 градусов, днем, наоборот, 0…+5 градусов, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах появится первый серьезный ледяной панцирь", – цитирует Тишковца РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник. Ночью ожидается около 0 градусов, а днем температура поднимется до +4…+9 градусов. При этом подует теплый ветер.

"В среду с северо-запада подойдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусных облаков, после полудня переходящих в дождевое состояние. Осадков выпадет немного – не более 2–3 миллиметров. Ночная температура –1…+4 градусов, днем +3…+8 градусов", – сказал Тишковец.

Эксперт рассказал, что самым ненастным днем станет четверг. За день выпадет до 4–5 миллиметров осадков. Ночью будет 0…+5 градусов, а днем +6…+11 градусов.

В пятницу и выходные, по словам Тишковца, будут теплые солнечные дни.

"Ночами будет +1…+6 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов, что на 5 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября", – пояснил эксперт.

Тишковец заключил, что такая же погода будет и в начале ноября.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до вечера.

