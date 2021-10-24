Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

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Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. В воскресенье в Москве ожидается облачность и небольшие осадки, следует из данных Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура будет достигать 3–5°С. В ночь на 25 октября похолодает до 3°С. Будет облачно, с прояснениям.

Отмечается, что небольшие осадки могут усиливаться в разных районах столицы.

В воскресенье в Москве сохранится ветреная погода. До самого вечера в городе объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение метеорологов действует до 18.00 24 октября.

В пятницу, 22 октября, Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду. Позже ветер в столице усилился до штормовых значений.

Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив несколько зубцов.

О сильном ветре москвичей предупредили в МЧС и в субботу, 23 октября. Спасатели призвали горожан не парковать автомобили вблизи деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей.

