Понедельник в Москве будет самым холодным днем предстоящей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Понедельник будет самым холодным днем предстоящей недели. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, новая неделя начнется в столице с похолодания. В ночь с воскресенья на понедельник ожидаются заморозки. В Москве столбик термометра опустится до –1–3 градусов. В Подмосковье может похолодать до –6 градусов.
"Дневные температуры будут максимальные два-четыре градуса, а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней. Хотя облачно с прояснениями, но без осадков, и ветер успокоится. Будут прояснения, солнышко будет", – отметил Вильфанд.
Синоптик добавил, что уже в четверг столбик термометра поднимется до 5–7 градусов. В среду ожидается 6–8 градусов тепла. В четверг воздух и вовсе прогреется до 8–13 градусов, однако в выходные вновь похолодает.
Вильфанд рекомендует автомобилистам задуматься о смене резины.
"Если нешипованные, то я бы смело рекомендовал – можно уже менять. Потому что температура сейчас часто будет ниже пяти градусов, даже днем. А если длительный период такой температуры, ниже плюс пяти градусов, то ухудшается эластичность резины, ухудшается качество сцепления", – добавил метеоролог.
Ранее сообщалось, что в субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и сильный ветер. Такой прогноз дал Гидрометцентр. Отмечалось, что в ночь на 24 октября столбик термометра опустится до 3–5°С.
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