Вильфанд предупредил москвичей о ветреных выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В эти выходные в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такой прогноз ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду сохранится в Москве до ночи.

"Сегодня сильный, я бы даже сказал, очень сильный ветер. Связан он со значительным изменением давления на небольшом пространстве. Средняя скорость ветра – от 7 до 12 метров в секунду, но порывы будут достигать 23 метров в секунду и даже выше. Ветер сегодня будет сегодня целый день, до ночи", – заявил Вильфанд.

Он порекомендовал жителям по возможности воздержаться от прогулок, несмотря на то что погода в пятницу в столице установилась аномально теплая: днем столбик термометра превысил отметку в +13 градусов.

"То есть фактически такой температурный фон больше характерен по климату для первой половины сентября", – пояснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что ветер прогнозируется и в выходные, однако его порывы будут ниже – до 15 метров в секунду.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге ожидается штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду. В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.

В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

