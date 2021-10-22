Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в пятницу ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что на круглосуточное дежурство выйдут порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что уже приняты необходимые меры по защите от непогоды сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
Горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об ухудшениях погодных условий граждан информируют с помощью СМС и телевидения.
Штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ранее рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что около 15:00 пятницы в столицу придет атлантический циклон.
В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 октября
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