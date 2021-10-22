Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в пятницу ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что на круглосуточное дежурство выйдут порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что уже приняты необходимые меры по защите от непогоды сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об ухудшениях погодных условий граждан информируют с помощью СМС и телевидения.

Штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ранее рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что около 15:00 пятницы в столицу придет атлантический циклон.

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.

