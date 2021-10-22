Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с 1984 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с 22 октября 1984 года, написал на странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже +12,1, что стало рекордным показателем для базовой метеостанции ВДНХ за всю ее 73-летнюю историю наблюдений. Побит прежний ночной максимум для 22 октября 1984 года, когда в городе было +8,2", – рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что на метеостанции "Балчуг" в центре Москвы температура воздуха поднялась до +12,8 градуса. Показатели превысили климатическую норму июня (+11,5 градуса) и августа (+12 градусов).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже нуля.

В Гидрометцентре России также сообщили, что в ночь на понедельник, 25 октября, в столичном регионе ожидается похолодание до -6 градусов. Днем же воздух прогреется до 0...+5 градусов.

