Потепление и дожди ожидаются в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 21 октября, в столице ожидается взрывной всплеск температуры, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможны небольшие дожди. В столице сегодня взрывной всплеск температуры до +11...+13 градусов, в Подмосковье – около +9...+14", – рассказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, такая температура воздуха соответствует многолетним показателям конца сентября.

Тишковец добавил, что ветер подует юго-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы, добавил синоптик.

Также Тишковец рассказал, что за прошедшую ночь в столице выпало около 10% месячной нормы осадков, по области – 15%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже ноля.

В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров покажут минусовые значения. Такая резкая смена погоды является нормальной и характерна для предзимнего периода, заключил он.

