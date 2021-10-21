Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже ноля. Об этом в беседе с ТАСС рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начнется понижение в субботу. Это переходный день, температура будет в диапазоне +7...+9 градусов тепла. А уже в воскресенье и ночью, и днем – от 0 до +5 градусов", – сказал метеоролог.

В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров опустятся до отметки -6...-1 градус, а днем температура воздуха не будет превышать +4 градусов. Такая резкая смена погоды является нормальной и характерна для предзимнего периода, заключил он.

Накануне в Москве прошел первый снег. О нем до этого предупреждали как синоптики, так и столичный главк МЧС. В Подмосковье между тем первый снег заметили еще 18 октября.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее отмечал, что наступление климатической зимы ожидается в Москве 10 ноября.

