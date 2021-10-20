Вильфанд заверил, что мокрый снег не приведет к обледенению дорог в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дождь с мокрым снегом, который начался в Москве вечером в среду, не вызовет обледенения городских дорог и тротуаров и не окажет серьезного влияния на трафик. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, мокрый снег, попадая на мостовую тротуара, будет сразу таять из-за плюсовой температуры. А к утру столбики термометров и вовсе поднимутся до 8–9 градусов.
"При таких показателях не будет негативных последствий – ни гололеда, ни скольжения, которое создается при образовании временного снежного покрова, ни наката", – пояснил метеоролог.
Также Вильфанд отметил, что ночь со среды на четверг в Москве будет ветреной: скорость порывов составит до 15 метров в секунду. В четверг она возрастет до 17 метров в секунду.
"Ветер будет усиливаться с прохождением теплого фронта – это важно знать не только автомобилистам, но и жителям города. В ближайшее время погода будет меняться достаточно заметно. В воскресенье и понедельник прогнозируется температура от 0 до плюс 5 градусов, в понедельник ночью установится отрицательная температура, но и осадков существенных не прогнозируется", – заключил синоптик.
20 октября в Москве пошел первый снег. Видеороликом, на кадрах которого запечатлены падающие с неба снежинки, поделились жители столицы.
Позже ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к утру 21 октября в Москве выпадет до 8–9 миллиметров осадков, что составляет около 15% месячной нормы.
Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве
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